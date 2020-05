Decreto maggio: Fico, giusto dibattito in maggioranza, ma si arrivi a sintesi comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite a "Zapping" su Rai Radio1, in merito alle tensioni nella maggioranza sul decreto Maggio, ha affermato che "è giusto che ci siano dibattiti e posizioni differenti all'interno della maggioranza, ma poi si deve arrivare ad una sintesi comune". Questo decreto, ha continuato la terza carica dello Stato, "porterà 55 miliardi" grazie all'autorizzazione del Parlamento allo scostamento di bilancio, "ci saranno soldi per la Cassa integrazione, per le famiglie, per i lavoratori autonomi. Credo - ha concluso Fico - che stiano limando una serie di procedure e spese e poi arriverà in Parlamento. Senato e Camera lavoreranno per migliorare il decreto: si farà un lavoro importante per un provvedimento importante". (Rin)