Camera: Fico, lavorato in maniera incessante, adottate misure per lavoro in sicurezza

- Quello italiano è tra i Parlamenti che ha lavorato "di più in Europa" durante la grave emergenza del coronavirus. Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, ospite a "Zapping" su Rai Radio1. "Siamo ad oltre 70 sedute tra commissioni ed Aula", ha continuato la terza carica dello Stato. "Abbiamo lavorato in maniera incessante, garantito il primo ed il secondo scostamento di bilancio, la conversione in legge dei decreti: è stato fatto un lavoro straordinario", ha aggiunto. Quanto ai 67 deputati che gli hanno scritto una lettera, parlando di Parlamento poco sicuro, Fico ha affermato: "A loro ho risposto proprio oggi. Prima di tutto, la Camera ha adottato tutte le misure per cui ci sia un lavoro in sicurezza. Abbiamo trovato una strada che portiamo avanti. Sul voto a distanza - ha concluso il presidente dell'Assemblea di Montecitorio - è un dibattito che stiamo facendo e che non si risolve in una settimana. Noi siamo una Repubblica parlamentare".(Rin)