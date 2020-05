Trasporti: Pd Campidoglio, rinvio voto su mozione strisce blu è danno a cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito democratico in Campidoglio esprime rammarico per il rinvio del voto sulla mozione che chiedeva la sospensione del pagamento delle strisce blu per il parcheggio a Roma. "Il tempo è una variabile fondamentale perché le risposte alla crisi abbiano successo - spiega il Pd capitolino in una nota -. Le categorie del commercio, delle imprese legate alle filiere produttive e dei servizi è in ginocchio. Servono risposte immediate anche a tutti i lavoratori che sceglieranno i mezzi privati per spostarsi e aver riattivato il pagamento in coincidenza con l'avvio della fase due ci sembra quantomeno illogico. La mozione che abbiamo presentato chiede di sospendere il pagamento fino alla fine di maggio. La maggioranza ha chiesto di affrontare l'argomento venerdì prima in commissione e poi in capigruppo e non ha ritenuto di andare avanti con i lavori dell'aula. Sempre pronti a discutere le proposte per il bene della città - concludono i consiglieri del Pd -, ma ci saremmo aspettati un voto positivo su questa istanza per poi affrontare in capigruppo un progetto complessivo legato alla mobilità ed al rilancio del settore".(Com)