Tlc: Cobul, sbloccati fondi per 1,5 miliardi, subito piano scuole e voucher (3)

- Il progetto, la cui realizzazione è affidata in collaborazione dal Mise ad Infratel Italia, società in house del Ministero del gruppo Invitalia ed alle società regionali specializzate nelle infrastrutture digitali, vede anche la partecipazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, attraverso il Garr. "Questo piano per noi è molto importante", è il commento della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. "Stiamo investendo nel futuro del nostro Paese e coprire l’intero territorio nazionale con la banda ultra larga è fondamentale affinché nessuno possa restare indietro", ha proseguito. (segue) (Com)