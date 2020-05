Trasporti: Fd'I, M5s in Aula scappa per non ripristinare gratuità strisce blu a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Fratelli d'Italia in Campidoglio commentano il mancato voto sulla mozione presentata oggi in assemblea capitolina e che chiedeva di ripristinare la gratuità delle strisce blu almeno fino al 31 maggio. In una nota il capogruppo Andrea De Priamo, insieme ai consiglieri Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, e Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia spiegano: "In assemblea capitolina oggi la maggioranza cinque stelle ha temporeggiato per ottenere il rinvio della mozione di Fd'I che chiedeva il ripristino della gratuità delle strisce blu almeno fino al 31 maggio, dopo l'inopportuno provvedimento che da lunedì le ha riportate nuovamente a pagamento come se fossimo tornati alla normalità. Unica nota positiva - aggiungono - l'impegno a tenere una commissione mobilità su questo venerdì prossimo. Sarebbe stato però necessario esprimere già oggi un chiaro indirizzo politico e invece la maggioranza pentastellata ha preferito nascondersi e tergiversare ignorando lo stato di prostrazione dei cittadini e in particolare degli esercenti che chiedono questo provvedimento. Una scelta gravemente sbagliata che ci auguriamo venga modificata anche prima di venerdì". (Com)