Parlamento: Fico, su dpcm Camere sono sovrane, possibile approvare altre normative

- Alla domanda se il governo abbia calpestato la Costituzione, il presidente della Camera Roberto Fico ha risposto di non essere d'accordo osservando che "tutti i famosi dpcm saranno discussi qui nell’Aula della Camera. I dpcm sono stati autorizzati dalle Camere - che sono sovrane - con l'approvazione del primo decreto in una cornice ben definita. Se non si vuole percorrere questa strada, il Parlamento può approvare altre normative", ha concluso la terza carica dello Stato intervenendo a "Zapping", su Rai Radio1. (Rin)