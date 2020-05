Repubblica Ceca-Russia: ministro Esteri Petricek, pronti a confronto con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Repubblica Ceca è disponibile a confrontarsi con il ministero degli Esteri della Russia, nello spirito del trattato bilaterale siglato nel 1993, per superare i rapporti difficili in particolare riguardo la disputa sul monumento al maresciallo sovietico Ivan Konev recentemente rimossa nel municipio ceco di Kolar. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, parlando oggi nel parlamento di Praga. Le dichiarazioni di Petricek sono arrivate in risposta ad una domanda dei partiti dell'opposizione ceca sui rapporti tra Praga e Mosca e sulle presunte interferenze russe negli affari interni della Repubblica Ceca. "La politicizzazione di questi argomenti può essere controproducente. Vi chiedo di lasciare queste questioni alla diplomazia", ha affermato Petricek. (segue) (Vap)