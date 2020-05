Repubblica Ceca-Russia: ministro Esteri Petricek, pronti a confronto con Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato in precedenza dalla portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, la rimozione del monumento al maresciallo sovietico Ivan Konev a Praga è un duro colpo anche per la storia nazionale della Repubblica Ceca. "Quello che viene fatto è un gesto molto duro, probabilmente non lo capiscono ancora. Rappresenta un colpo forte anche per la loro storia nazionale. Konev e l'Armata Rossa hanno agito insieme ai cechi", ha dichiarato Zakharova, ricordando che tra i due paesi sono in vigore accordi per la protezione di monumenti e tombe di soldati sovietici. (segue) (Vap)