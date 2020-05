Decreto Imprese: emendamenti Italia viva risposte concrete a tessuto produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva ha presentato un pacchetto di emendamenti al decreto Liquidità per dare risposte immediate alle imprese e al tessuto produttivo italiano. E' quanto si legge in una nota di Iv. Estensione della garanzia pubblica al 100 per cento ai prestiti fino a 800.000 euro ed estensione del periodo di restituzione dei prestiti da 6 a 10 anni, deducibilità degli interessi che derivano dalla moratoria sui mutui e proroga della moratoria dal 30 settembre al 31 dicembre, cancellazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), cancellazione della tassa di occupazione suolo pubblico. Sono questi - spiega la nota - alcuni degli emendamenti presentati dal gruppo di Italia viva per dare respiro alle imprese, alle partite Iva, proposte concrete per dare risposte immediate per rimettere in moto l'economia. (Com)