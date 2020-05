Azerbaigian-Italia: coronavirus, la mia città di Gunel Anarghizi, un altro atto di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il mondo affronta la pandemia da Coronavirus le città appaiono deserte, cristallizzate in uno spazio senza tempo e senza uomini: il 5 aprile, primo giorno di inasprimento delle misure per bloccare un potenziale avanzamento del virus in Azerbaigian, la poetessa, scrittrice e direttrice del Book Center di Baku, Gunel Anarghizi, ha dedicato parole intense alla sua città. Come riportato da una nota stampa, ne è seguito un video toccante ed affascinante, in cui Baku svela i suoi scorci più incantevoli, complice l'assenza di persone e automobili nelle sue vie in cui antico e moderno si fondono. Le parole di Günel Anarghizi sono le stesse che potremmo pronunciare nei confronti delle nostre città, anche esse svuotate per il pericolo della pandemia. Günel Anarghizi ha poi chiesto di declinare le sue emozioni anche per l'Italia, con la creazione di un video in cui scorrono le immagini delle più note città italiane, anche esse svuotate per la pandemia e ancora più incantevoli. Con la collaborazione del traduttore Kamran Macidli, dell’attore Massimiliano Cutrera, del regista Alessio Bergamo e dell’editore Sandro Teti, si è quindi realizzato questo video. Un atto di solidarietà e di amore che unisce Baku alle città italiane, nella speranza di un'imminente rinascita. (Com)