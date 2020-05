Fase 2: Capone (Ugl), per ripartire investire su asset strategici e avviare vera riforma fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, presente in videoconferenza con le parti sociali ed il governo per discutere della fase 2 del coronavirus, ha affermato che "l'Italia è ancora in piena emergenza pandemica: basti pensare che attualmente il 41,9 per cento degli italiani (circa 25,2 milioni di persone) ha gravi problemi economici, non può pagare affitti, bollette, mutui, spese mediche e rette scolastiche. Per avviare la ripresa generale di tutti i settori abbiamo quindi bisogno di investimenti su asset strategici come sanità, trasporti, infrastrutture materiali e immateriali, scuola, Pubblica amministrazione, cultura della salute e della sicurezza. La ripartenza", ha continuato il leader sindacale, "le cui misure e regole sono state messe nero su bianco dal governo nel nuovo Protocollo che l'Ugl ha contribuito a ricalibrare e aggiornare, dovrà essere accompagnata dalla possibilità di avere la necessaria sicurezza per gli operatori e un forte sostegno economico sia sul versante delle imprese che su quello del consumatore, assicurando la sanificazione straordinaria in azienda e la possibilità di seguire le precauzioni igieniche personali. L'Ugl ha molto insistito, tra l'altro, sulla responsabilità che avrà l'azienda sull'informazione ai dipendenti in merito alle misure di prevenzione". (segue) (Rin)