Fase 2: assessore lombardo Mattinzoli, pmi trascurate, ma sono nostra ossatura economica

- "Ci sembrava logico e doveroso un provvedimento a sostegno delle pmi che si devono accollare i costi di una doverosa prevenzione a tutela di tutti coloro che frequenteranno le loro imprese". L'assessore allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, ha commentato così, durante la consueta diretta da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza sanitaria, gli interventi a sostegno delle pmi annunciati oggi da Regione Lombardia. "Mai come in questo momento - ha proseguito Mattinzoli - stiamo lavorando in team, dal coordinamento della presidenza e della giunta, ma soprattutto convocando i vari tavoli dove sono seduti tutti i rappresentanti dell'economia lombarda per confrontarsi, perché bisogna attualizzare i provvedimenti a questo momento storico. I nostri provvedimenti sono però complementari all'azione di liquidità che dovrà fare il governo". "Ho la percezione che la nostra ossatura economica, fatta all'80 per cento di micro e piccole e medie imprese, sia stata per adesso un po' trascurata in quella che è stata una superficialità nel capire le esigenze e i bisogni", ha osservato l'assessore, che parlando della filiera turistica ha precisato: "Ci sono imprese edili, arredatori e artigiani che ci lavorano, oltre a fornitori, ed è una filiera che fa il 13 per cento del Pil nazionale. Ci vogliono provvedimenti su misura e triennali". (Rem)