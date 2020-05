Rifiuti: sindaco Roccasecca a Conte, su discarica il governo si rimangia parola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle sorti della discarica di Roccasecca, per ben due volte in un anno, si è espresso addirittura il governo nazionale “per prendere due decisioni una opposta all’altra”. Lo dice ad ‘Agenzia Nova’ il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che, insieme a due ministeri, quello dell’Ambiente e quello dei Beni culturali, si era opposto, e si oppone ancora oggi, alla richiesta avanzata dalla regione Lazio di ampliamento della discarica. “A marzo dell’anno scorso, giustificando la propria scelta con l’emergenza rifiuti di Roma, il consiglio dei Ministri aveva autorizzato la sopraelevazione del IV bacino della discarica di Roccasecca, ma l’attività si sarebbe dovuta concludere questo mese di maggio”. Sacco fa notare che la discarica di Roccasecca è privata ed esaurita, quando in Regione ce nel sono altre pubbliche con volumetrie disponibili. “Ad aprile, per la seconda volta il Consiglio dei ministri torna, su richiesta della regione Lazio, sull’argomento discarica di Roccasecca, addirittura per revocare la precedente propria pronunciazione di chiusura dell’impianto”. Per questo Sacco, avvocato di professione, scrive al presidente del consiglio, e collega, Giuseppe Conte, per “rimarcare le evidenti illegalità procedurali commesse e per la mia difficoltà da sindaco, quindi da rappresentante delle istituzioni sul territorio, nello spiegare ai miei concittadini il perché, il governo, prima sostiene una tesi e poi la cambia”. (segue) (Rer)