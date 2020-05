Rifiuti: sindaco Roccasecca a Conte, su discarica il governo si rimangia parola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riferendomi anche al professionista e non solo al presidente del Consiglio dei ministri –scrive nella lettera il sindaco di Roccasecca-, non serve che citi gli innumerevoli profili di illegittimità dell’iniziativa della Regione che, tra l’altro, non trova alcun riferimento normativo e probabilmente alcun precedente nella storia. E la circostanza che la regione Lazio, per raggiungere il suo obiettivo e quindi per aggirare le norme del nostro ordinamento che impedivano l’ampliamento, abbia invocato l’aiuto del governo, auspicando in una decisione politica capace di rimuovere i vari profili di illegittimità, è sintomatica di quanto fosse improponibile l’iniziativa. Ora, -continua Sacco- capirà l’imbarazzo del sottoscritto di dover spiegare ai cittadini di Roccasecca come sia possibile che, in uno stato democratico, si possano superare norme poste a tutela dell’ordinamento invocando l’intervento del governo. Come sia possibile che l’emergenza reiteratamente invocata ogni anno, venga ritenuta tale e non un problema strutturale. Come sia possibile che la Capitale sia da anni senza una discarica di servizio e che il dibattito politico che ne consegue trova come unica soluzione l’ampliamento della discarica di Roccasecca, comune di 7500 anime, nel quale confluiscono rifiuti prodotti da milioni di abitanti. Come sia possibile che, proprio il governo, revochi una propria deliberazione nella quale aveva già preferito anteporre l’interesse generale a quello preposto alla tutela della salute, dell’ambiente e del territorio. Sono certo che Lei, Presidente, -si legge nella lettera- capirà l’imbarazzo che prova un primo cittadino che si è speso in ogni sede riuscendo legittimamente ad arginare ogni ampliamento, a soddisfare gli interrogativi posti dai concittadini in un momento già di per se complesso e delicato. E sono certo che capirà anche l’imbarazzo a dover rappresentare le istituzioni indossando una fascia, quando queste sembrano discostarsi dai principi che hanno ispirato e su cui si fonda la nostra carta costituzionale. Per questo motivo, Le chiedo risposte e lo farò ogni giorno, finché i dubbi esposti non verranno fugati. Lo chiedo –conclude la lettera del sindaco al premier Conte- non solo per i cittadini di Roccasecca, ma perché credo che, in una nazione democratica ispirata ai principi di uguaglianza e di giustizia, tutti, anche i più piccoli, anche i più indifesi ed i più deboli, meritino di essere ascoltati, di avere risposte”. (Rer)