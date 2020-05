Iraq al collasso, il crollo delle entrate petrolifere mette in ginocchio l'economia del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La doppia crisi dei prezzi del petrolio e della pandemia di coronavirus sta portando la già fragile economia irachena sull’orlo del collasso, aumentando il rischio di uno sfaldamento sul piano politico e istituzionale, con uno scontro tra governo federale di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan iracheno. In base ai dati del ministero delle Finanze centrale, le entrate petrolifere per il mese di aprile hanno assistito a un crollo di oltre il 50 per cento a causa del drastico calo dei prezzi del petrolio a livello globale. Baghdad ha esportato oltre 103 milioni di barili di petrolio greggio in aprile, generando circa 1,42 miliardi di dollari di entrate a una media di 14 dollari al barile. Le entrate sono state meno della metà dei 2,96 miliardi di dollari del mese di marzo attraverso l'esportazione di 105 milioni di barili di greggio a una media di 28 dollari al barile. L’economia dipende al 90 per cento dalle esportazioni di petrolio e inoltre, in base agli accordi raggiunti lo scorso 12 aprile nel quadro del gruppo Opec+, l’Iraq dovrebbe effettuare i tagli maggiori dopo Russia e Arabia Saudita, con una riduzione dell’output a 1,06 milioni di barili al giorno nella prima fase e 849 mila barili nella seconda fase, con una revisione dei vari accordi con le aziende petrolifere straniere attive in Iraq.Anche prima dello scoppio del coronavirus, il governo iracheno stava affrontando crisi su più fronti. Un aumento delle tensioni tra le milizie sostenute dall'Iran e le forze statunitensi, il ritorno dello Stato islamico in alcune zone del paese e un vuoto istituzionale che dura da mesi dopo le dimissioni del premier Adel Abdul-Mahdi annunciate alla fine di novembre 2019 a seguito delle violente proteste esplose nell’ottobre 2019. La formazione di un nuovo esecutivo da parte del premier designato Mustafa al Kazemi non è ancora completata. Al momento la pandemia di coronavirus ha spinto i movimenti di protesta a non organizzare manifestazioni, tuttavia i problemi alla base non solo restano irrisolti, ma assisteranno ad un grave peggioramento.Oltre il 60 percento degli iracheni ha meno di 24 anni e la disoccupazione giovanile è elevata in quanto l'accesso ai posti di lavoro rimane, per molti, dipendente dai rapporti familiari e sostanzialmente legato al settore petrolifero. Secondo un’analisi pubblicata dal quotidiano statunitense “Washington Post”, l’Iraq necessita di un finanziamento estero per il 2020 pari a 40 miliardi di dollari per poter sostenere la sua economia. Nel sistema politico iracheno post 2003, il potere è ripartito tra vari gruppi etnici e religiosi e ognuno usa il proprio accesso alle risorse statali, e in particolare ai lavori governativi, per sviluppare ampie reti di clientele. Il risultato è un settore pubblico che assorbe circa 50 miliardi di dollari ogni anno solo in salari e benefici, la maggior parte del bilancio statale.I governi stranieri e le istituzioni internazionali come il Fondo monetario internazionale (Fmi) si sono detti disposti a offrire sostegno all’Iraq, di fronte alla crisi, tuttavia i loro contributi non saranno sufficienti. Infatti, l’Iraq è un’economia troppo grande per la comunità dei donatori, con il paese che dovrà attivare misure di risanamento dei bilanci pubblici. I funzionari iracheni temono che l'approfondimento della crisi economica del paese potrebbe portare più manifestanti nelle strade nei prossimi mesi con l'aumento delle temperature estive e i problemi di erogazione di elettricità e forniture idriche. Tra le misure vi è un ricorso alle riserve in valuta estera, stimato in 63 miliardi di dollari. Ma per attuare questa soluzione è necessaria la formazione di un governo e di una legge apposita. Un'altra strada è il taglio degli stipendi statali, incentrato tuttavia su bonus supplementari rispetto alla quota di salario fisso. Nel 2005, i pagamenti sotto forma di bonus e rimborsi ammontavano a 3,8 miliardi di dollari, mentre nel 2019 hanno raggiunto la cifra record di 36 miliardi di dollari, secondo uno studio della “London School of Economics”.La crisi petrolifera e finanziaria sta provocando una duplice spaccatura a livello istituzionale: la prima tra il governo federale e quello della regione autonoma del Kurdistan; la seconda all’interno del governo curdo. A metà aprile, il premier uscente Adel Abdul Mahdi ha chiesto al ministero delle Finanze di sospendere i trasferimenti del bilancio statale destinati alla regione autonoma del Kurdistan iracheno e di richiedere le somme versate dal primo gennaio 2019. Secondo Baghdad, il governo regionale curdo avrebbe smesso di trasferire nelle casse dello Stato i proventi dell’estrazione e della vendita del petrolio come pattuito nel 2019. Oggi una delegazione della regione autonoma del Kurdistan iracheno si è recata Baghdad per proseguire i negoziati con il governo federale iracheno, secondo quanto l’emittente curda “Rudaw”, con l’obiettivo di trovare una soluzione alla serie di controversie relative alle esportazioni petrolifere, la quota della regione curda nel bilancio federale e la gestione delle aree del nord dell’Iraq contese tra il governo federale e quello della regione autonoma. Quella di oggi è la seconda visita di una delegazione della regione autonoma a Baghdad, dopo quella avvenuta nei giorni scorsi guidata dal vicepremier curdo, Qubad Talabani.Alla fine dello scorso anno, il ministro iracheno Ghadhban aveva infatti annunciato il raggiungimento di un accordo con il governo regionale curdo secondo cui quest'ultimo avrebbe pagato i proventi di 250 mila barili di petrolio al giorno all'Iraqi State Oil Marketing Organisation (Somo) in cambio della quota di budget statale spettante all'amministrazione curda. Stando alle autorità di Baghdad, tuttavia, nel mese di marzo Erbil avrebbe mancato di adempiere al proprio impegno. Il governo centrale iracheno versa circa 380 milioni di dollari per i salari degli impiegati dell'amministrazione curda. Secondo Masrour Barzani - primo ministro del governo regionale del Kurdistan iracheno - Baghdad starebbe trattenendo lo stipendio dei dipendenti del governo regionale "per punire il popolo curdo".Lo scontro con Baghdad si aggiunge alla divisione interna alla regione autonoma del Kurdistan. Lo scorso 30 aprile il Consiglio provinciale di Sulaymaniya, nel tentativo di superare l'attuale crisi finanziaria, ha formato un comitato per iniziare il processo di trasferimento dei poteri finanziari e amministrativi dal governo centrale di Erbil. La mossa ha spinto la regione autonoma del Kurdistan a lanciare un avvertimento sui rischi di scissione in due amministrazioni. La controversia è il risultato di uno scontro potenzialmente esplosivo tra il Partito Democratico del Kurdistan, che domina nell’area di Erbil, e l’Unione patriottico del Kurdistan, fortemente presente nella provincia di Sulaymaniyah. Le due parti e le loro forze di sicurezza affiliate dominano le rispettive sfere di influenza geografica ed economica all'interno della regione del Kurdistan, un residuo della brutale guerra civile degli anni '90. Da allora hanno lavorato insieme per governare la Regione autonoma. (Res)