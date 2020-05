Municipio Roma V: Lega, situazione aree verdi vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la polemica leghista sulla situazione dei parchi di Roma dopo la ri-apertura di ieri. "Abbiamo assistito attoniti - scrive in una nota Mattia Balducci, coordinatore del partito in V municipio - alla riapertura dei parchi da parte del sindaco Raggi. Invece di provvedere alla manutenzione in questi due mesi di lockdown nulla è stato fatto per garantire la riapertura delle aree e renderle fruibili. Da due giorni riceviamo foto e segnalazioni di tantissime aree verdi e parchi totalmente in stato di abbandono, tale da non renderle neanche vivibili. Chiediamo un intervento immediato da parte del sindaco Raggi e del presidente del municipio, Giovanni Boccuzzi, per ripristinare le condizioni di vivibilità perché è assurdo che in due mesi non è stato fatto nulla. Magari invece di rincorrere le persone con i droni, sarebbe stato opportuno pulire i nostri parchi", conclude Balducci.(Com)