Trasporto aereo: Lufthansa, per Ad Spohr il governo non vuole controllare l'azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel governo federale “nessuno vuole che Lufthansa sia controllata dallo Stato”. È quanto affermato da Carsten Spohr, amministratore delegato del gruppo Lufthansa che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, durante l'assemblea generale degli azionisti tenuta oggi in videoconferenza. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Spohr dichiarato che Lufthansa continua a negoziare con il governo federale gli aiuti di Stato per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, da cui il gruppo è stato duramente colpito. Gli azionisti hanno accolto con favore l'intenzione dell'esecutivo del cancelliere Angela Merkel di proteggere Lufthansa dal fallimento con l'intervento pubblico. Tuttavia, tra gli investitori come nella dirigenza del gruppo, vi è scetticismo quando non ostilità circa un ingresso dello Stato in Lufthansa con diritto di voto nel consiglio di vigilanza, come richiesto dal governo federale. L'azienda sta negoziando con l'esecutivo del cancelliere Merkel un piano di salvataggio da 10 miliardi di euro. L'iniziativa si articolerebbe su una combinazione di partecipazione tacita senza diritto di voto, partecipazione con diritto di voto da parte del governo federale e su prestiti erogati dalla banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). Il piano avrebbe un valore di 10 miliardi di euro, con una partecipazione statale del 25,1 per cento che, con due seggi nel consiglio di vigilanza, formerebbe una minoranza di blocco e avrebbe un valore di circa 1 miliardo di euro. Altri 5,5 miliardi di euro verrebbero erogati sotto forma di capitale senza diritto di voto, per cui il governo federale chiede una cedola del 9 per cento. Ulteriori 3,5 miliardi di euro sarebbero invece, prestiti del Kfw. La dirigenza di Lufthansa pare, dunque, essersi avvicinata a tale soluzione, ma continua a esaminare delle alternative come la procedura di scudo protettivo. Questo strumento dovrebbe garantire la temporanea protezione dell'azienda dai creditori, nonché la possibilità di rinegoziare i contratti con le organizzazioni sindacali e con i fornitori come il consorzio aerospaziale europeo Airbus e il concorrente statunitense Boeing. (Geb)