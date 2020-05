Ue: M5s, operato Bce non può essere svilito da sentenza tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue a Montecitorio sottolineano che "l'operato della Banca centrale europea non può essere svilito da una sentenza della Corte costituzionale tedesca. La legittimità del Quantitative easing è stata certificata dalla Corte di giustizia europea - proseguono i parlamentari in una nota - le cui decisioni sono vincolanti per il diritto europeo. La sentenza di oggi rischia di generare un clima di incertezza pericoloso in una fase così delicata. Al contrario, dobbiamo puntare a un programma di acquisti straordinario da parte della Bce: mai come ora - concludono gli esponenti del M5s - occorre una risposta imponente dall'Ue, che consenta agli Stati di superare la drammaticità di questo momento". (Com)