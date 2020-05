Trasporto aereo: compagnia britannica Virgin Atlantic ridurrà di un terzo il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea britannica Virgin Atlantic taglierà fino ad un terzo dei posti di lavoro a causa delle difficoltà finanziarie determinate dall'emergenza coronavirus. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica "Sky News", la compagnia aerea controllata per la quota di maggioranza da Richard Branson potrebbe tagliare circa 3000 posti di lavoro, comportando anche la cessazione della sua attività all'aeroporto londinese di Gatwick. La flotta della Virgin Atlantic sarà ridotta infatti da 43 aerei a 36: in particolare saranno ritirati sette Boeing 747s. Da Virgin hanno fatto sapere che questi piani sono pensati per "ridefinire e ricalibrare le attività al fine di assicurare il futuro, in risposta all'impatto molto duro del Covid-19 sull'economia globale, sulla nostra nazione, sui viaggi e sull'industria dell'aviazione". (Res)