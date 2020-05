Coronavirus: Gualtieri fiducioso che da Recovery Fund 100 miliardi di euro a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 100 miliardi di risorse del Recovery Fund potrebbero essere utilizzati per l'Italia. Lo ha detto il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri, durante le comunicazioni sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza del 16 aprile scorso alle commissioni riunite del Senato, rispettivamente bilancio e finanza e tesoro. Il ministro ha spiegato che gli strumenti europei potrebbero mettere a disposizione dell'Italia circa 200 miliardi di euro. "L'Italia potrebbe avvalersi del Sure (per la disoccupazione) per circa 20 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali", ha detto. La linea di credito della Banca europea per gli investimenti (Bei) potrebbe portare circa "40 miliardi di euro di finanziamenti all'Italia", ha aggiunto. (segue) (Beb)