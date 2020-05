Milano: Sollazzo (Misto) su riapertura mercati scoperti, le idee sono buone ma il futuro è incerto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere Simone Sollazzo in merito al Piano di riapertura dei mercati scoperti in avvio questo Giovedì 7 Maggio dichiara in una nota: "La riapertura dei mercati aperti dell'assessorato lascia ben sperare da una parte ed è l'immagine della ripresa economica di questa città nel rispetto della "socialità", data l'importanza rivestita da sempre da questi luoghi, unita alla necessità di applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione che la situazione attuale impone. In sostanza sulla carta saremmo di fronte a scelte di buonsenso. Milano torna a ridare possibilità alle categorie più colpite da questo stop forzato come i piccoli esercenti e gli ambulanti ed allo stesso tempo offre alla cittadinanza la possibilità di riappropriarsi dei propri spazi e tornare lentamente a respirare. Sarà però fondamentale l'apporto della Polizia locale per il presidio costante delle aree e la verifica dei parametri di sicurezza e distanziamento sociale". "Corretta ed assolutamente necessaria la delimitazione delle aree mercatali con ingresso contingentato e il controllo della temperatura, siamo d'accordo, ma è proprio questa una delle due incognite che possono gettare ombre su questa riapertura ottimistica dei lavori - ha aggiunto Sollazzo - Perché sulla base dell'ordinanza comunale è prevista l'introduzione di un "Covid Manager" con personale addetto al controllo. Come verrà stabilita la designazione di una figura professionale così mirata e soprattutto come si vorrà recuperare i costi di tale operazione? E sempre dall'ordinanza a titolo cautelare viene precisato che in caso del permanere delle misure restrittive di sicurezza, verrebbe ulteriormente limitata la frequenza per gli addetti ai lavori. Le idee sono buone ma il futuro è incerto. Sono tutti quesiti che dovremo affrontare tempestivamente in sede di commissione e nel rapporto quotidiano di interlocuzione con la categoria. Nel frattempo siamo certi che la cittadinanza milanese saprà mostrare la sua disciplina e collaborazione in questo ritrovato processo di ripartenza economica ma soprattutto sociale". (Com)