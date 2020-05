Ue: Catalfo, Commissione lanci Programma garanzia infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea lanci alcune iniziative alle quali l’Italia tiene molto, come lo schema di riassicurazione dei sussidi di disoccupazione e il Programma garanzia infanzia. E' quanto chiede il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che oggi ha partecipato a una videoconferenza informale dei ministri del Lavoro e delle Politiche sociali dell’Unione europea dedicata alle iniziative per far fronte all’impatto dell’emergenza Covid-19 sul mondo del lavoro. "L’occasione - ha spiegato Catalfo su Facebook - mi ha permesso di rappresentare i primi risultati delle misure adottate in Italia dal mio ministero a favore dei lavoratori, dipendenti e autonomi, che per via della sospensione di molte attività economiche si sono ritrovati nelle condizioni di non poter lavorare, e di anticipare alcuni dei provvedimenti che entreranno nel nuovo decreto che sarà approvato nei prossimi giorni. Oltre alla conferma e al rafforzamento delle misure già in vigore, ci sarà anche un reddito di emergenza per tutti colori i quali vivono in condizioni di estrema difficoltà. Nel corso della riunione, ho poi anticipato ai miei colleghi una nuova misura di politica attiva, che permetterà ai lavoratori dipendenti di settori colpiti dalla crisi di potenziare le rispettive competenze partecipando a corsi di formazione durante l’orario di lavoro. Il mio auspicio è che la Commissione Ue proceda speditamente nel lancio di importanti iniziative cui l’Italia tiene molto, come lo schema di riassicurazione dei sussidi di disoccupazione ed il Programma garanzia infanzia, oltre a prevedere un adeguato finanziamento del prossimo Fondo Sociale Europeo “Plus” e nuove forme di flessibilità per l’uso dei fondi di coesione".(Rin)