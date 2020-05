Ucraina: rapporto Nbu, calo Pil nel secondo trimestre 2020 all'11,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo del Pil ucraino nel secondo trimestre del 2020 accelererà fino all’11,3 per cento. Lo ha reso noto la Banca nazionale ucraina (Nbu), rilevando come il calo del Pil nei primi tre mesi dell’anno in corso fosse stato dello 0,5 per cento. “L’economia ucraina subirà il principale shock nel secondo trimestre del 2020. Il tasso di disoccupazione salirà fino al 12 per cento in termini stagionali, e si fermerà la crescita dei salari”, si legge in un documento della Nbu. Nel terzo trimestre del 2020 il calo del Pil dovrebbe rallentare al 5,3 per cento, e poi al 2,3 negli ultimi tre mesi dell’anno, secondo la Banca nazionale. Complessivamente, l’economia ucraina perderà nel 2020 il 5 per cento, stando al rapporto della Nbu. (Res)