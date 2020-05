Fase 2: M5s, bene proposta riduzione orario lavoro per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera affermano: "la proposta della task force istituita dal ministero dell'Innovazione di ridurre l'orario di lavoro con una turnazione per i lavoratori sarebbe secondo noi una risposta concreta ed efficace alle nuove norme per la sicurezza che la lotta al coronavirus ci impone. È una modalità intelligente di affrontare la fase 2 e di far ripartire l'economia del nostro Paese", continuano i parlamentari in una nota, "garantendo il distanziamento tra i lavoratori e l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale. Nella relazione della task force si ipotizza anche un contributo dello Stato per mantenere invariato il salario dei lavoratori, con una spesa stimata inferiore alla cassa integrazione a zero ore. È quindi un provvedimento che concilierebbe in maniera efficace le esigenze di tutela della salute pubblica con quella della produttività". I deputati del M5s concludono: "Conosciamo bene le difficoltà che sta incontrando il nostro tessuto produttivo dopo due mesi di stop, ma riconosciamo gli effetti positivi che il lockdown ha generato per il contenimento del contagio. Ora è necessario agire mettendo in campo ogni soluzione di buon senso, supportata da dati e studi, che ci consenta di convivere con il virus". (Com)