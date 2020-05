Banche: Cda Imi approva consuntivo al 31/3, netto consolidato +71,1 per cento rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Banca IMI, la banca d’investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, guidata dall’amministratore delegato Mauro Micillo e dal direttore generale Massimo Mocio, si è riunito oggi sotto la presidenza di Gaetano Miccichè e ha approvato i consuntivi individuale e consolidato al 31 marzo 2020. Il consuntivo trimestrale fa segnare un utile netto consolidato a 411 milioni di euro, in aumento del 71,1 per cento rispetto ai 240 milioni al 31 marzo 2019. La performance economica è stata caratterizzata da un robusto livello degli interessi netti (+23,7 per cento rispetto al periodo di confronto) e dai profitti dalla gestione degli attivi finanziari. Nello scenario contrastato dei mercati finanziari, indotto sul finire del trimestre dagli effetti della pandemia da Covid-19 - spiega un comunicato stampa di Banca IMI - le strategie di gestione degli attivi hanno indirizzato la costituzione di portafogli d’investimento in valori mobiliari proiettati nel medio-lungo periodo, operando al contempo mirate azioni difensive a presidio del valore economico degli attivi di trading e di derisking per quelli misurati al fair value contro il patrimonio netto. Particolare rigore e prudenza sono stati adottati nella determinazione del fair value delle attività e passività finanziarie, in considerazione dei potenziali effetti prospettici sui valori delle securities che potrebbero derivare dal perdurare della crisi economica e finanziaria globale. (segue) (com)