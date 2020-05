Banche: Cda Imi approva consuntivo al 31/3, netto consolidato +71,1 per cento rispetto al 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il margine di intermediazione complessivo del periodo è a 766 milioni di euro (+48,1 per cento, in crescita di 249 milioni). Alla sua formazione hanno contribuito le attività di capital markets per 676 milioni di euro e di investment banking e structured finance per 90 milioni di euro. Grazie ad una struttura dei costi operativi sotto controllo (a 112 milioni) l’effetto dei più elevati ricavi si trasferisce integralmente al risultato della gestione operativa, che si porta a 653 milioni di euro (+63,1 per cento rispetto al 31 marzo 2019), con un ragguardevole cost/income ratio al 14,7 per cento rispetto al precedente 22,5 per cento. Accantonamenti, rettifiche di valore nette e altri oneri incidono per complessivi 35 milioni di euro; importo che riflette la previsione di costi per 45 milioni di euro a titolo di contribuzione per il 2020 al fondo di risoluzione unico europeo. Le riprese di valore nette per 10 milioni di euro registrate sui crediti alla clientela e altri attivi riflettono, da un lato, il miglioramento qualitativo degli impieghi; dall’altro, l’implementazione nel trimestre degli interventi gestionali volti a ridurre l’incidenza dei crediti deteriorati (scesi a 1,3 per cento dal precedente 1,7 per cento) e a trasferire alla capogruppo, in modalità sintetica ed in linea con il previsto processo di integrazione societaria, la gestione del credito specialistico. (segue) (com)