Banche: Cda Imi approva consuntivo al 31/3, netto consolidato +71,1 per cento rispetto al 2019 (3)

- Alla performance economica complessiva ha contribuito la crescita del totale attivo di bilancio, salito a 217 miliardi dai 192 miliardi del 31 dicembre 2019. Incremento per la prevalenza legato agli attivi fruttiferi: pronti contro termine, valori mobiliari, interbancario attivo. Nel corso del trimestre è stato implementato il nuovo modello di produzione e distribuzione di prodotti d’investimento retail a capitale garantito, finalizzato alla creazione di una base di raccolta stabile con designazione al fair value; lo stock di strumenti in circolazione al 31 marzo 2020 ha superato i 700 milioni. L’insieme delle strategie e dinamiche gestionali del trimestre ha portato i risk weighted assets a 26,7 miliardi di euro, in riduzione dai precedenti 34 miliardi di euro pur a fronte della suddetta espansione dell’attivo totale. I fondi propri ai fini di vigilanza sono prossimi a 4,8 miliardi di euro; importo che non tiene al momento conto del risultato di periodo. Il common equity tier 1 ratio, il total capital ratio e il leverage ratio così determinati si portano rispettivamente a 11,96, 17,95 e 4,21 per cento. (com)