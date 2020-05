Viabilità: per lavori disposto restringimento carreggiata via Ardeatina direzione Pomezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con ordinanza 21/2020, il dipartimento Viabilità della Città metropolitana di Roma Capitale "dispone il restringimento carreggiata sulla SP 3/e Ardeatina, al km 14+400 in località Falcognana, su lato destro direzione Pomezia, per lavori di sostituzione barriere stradali. È istituito in entrambi i sensi di marcia il transito alternato. L'ordinanza decorre dalle ore 7,00 dell'11 maggio 2020 fino al termine dei lavori".(Com)