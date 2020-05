Lazio: Ciacciarelli (Lega), Zingaretti pensa al Pd e non alle famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, esponente della Lega, in una nota dichiara: "Zingaretti vive su Marte, ormai è totalmente lontano da quelli che sono i bisogni e le richieste dei cittadini. Lo dimostra il fatto che ancora non abbia recepito la mia proposta della 'social card' da 600 euro da spendere per generi alimentari e farmaci, destinata a tutte quelle famiglie messe in ginocchio dall'emergenza Coronavirus". "Ci sono molte persone, infatti - spiega Ciacciarelli - che non hanno mai avuto bisogno di sussidi statali, le quali, a causa del Covid-19, affrontano una situazione economica molto complessa. Il governo ha stanziato 150 milioni per l'emergenza Covid-19 in favore della Regione Lazio. Ne basterebbero 20 per finanziare la mia proposta. Zingaretti preferisce fare orecchie da mercante, e questo è inconcepibile da parte di un governatore regionale eletto per dare risposte concrete alla popolazione del Lazio. È evidente che il segretario dem abbia totalmente abdicato al suo ruolo di governatore per dedicarsi al Partito Democratico, e questo non è più accettabile". (Com)