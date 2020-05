Fase 2: De Pasquale (FI), Comune di Milano fa bando parcheggi, dopo aver eliminato 8.500 posti dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, in una nota commenta il bando di Palazzo Marino per individuare aree private da destinare alla sosta dei veicoli. "Il Comune di Milano dopo avere eliminato circa 8.500 posti auto dal 2011 e aver bloccato il piano dei parcheggi sotterranei (zero posti realizzati da Pisapia in poi), si accorge che mancano posti auto e fa un bando. Meglio tardi che mai", osserva l'azzurro, che alla giunta suggerisce "tre mosse, per non perdere troppo tempo: utilizzare temporaneamente gli scali ferroviari, su cui ha il diritto di definire gli usi temporanei secondo l'accordo di programma; accordarsi con i parcheggi di alcuni grandi funzioni commerciali in città che di notte sono vuoti; sospendere tutti i progetti di ciclabili, piazze aperte e urbanistica tattica che comportano altri 10.000 posti auto perduti". "Non è bello che il Comune paghi con una mano i privati per recuperare posti auto che lui stesso ha distrutto", conclude De Pasquale.(Rem)