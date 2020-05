Coronavirus: Donini, al via campagna screening sierologici nel Piacentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Emilia-Romagna ha annunciato l'avvio, nel territorio di Piacenza, di due campagne di screening sierologici utili per la ricerca degli anticorpi, che si sviluppano in presenza del virus covid-19. I test saranno effettuati dall’azienda sanitaria piacentina, già a partire dalla prossima settimana, e interesseranno circa 60mila persone. L'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini ha spiegato: “Partiamo da Piacenza con una forte accelerazione nella lotta contro il virus, e questa è la direzione giusta. Lo screening messo in campo, che può contare anche su dotazioni flessibili come le cliniche mobili, è un ulteriore passo avanti per identificare e isolare i positivi, togliendo il terreno al virus”. (Ren)