Brasile: produzione industriale cala del 9,1 per cento a marzo (2)

- A marzo, sono stati registrati cali di produzione in 23 dei 26 settori industriali esaminati, in particolare abbigliamento e accessori (-37,8 per cento), articoli da viaggio e calzature (-31,5 per cento), veicoli, automobili, rimorchi e carrozzerie (-28 per cento), bevande (-19,4 per cento), cuoio, e prodotti in gomma e plastica (-12,5 per cento). Tre settori industriali hanno invece registrato una crescita: stampa e riproduzioni audio visuali (8,4 per cento), profumeria, saponi, prodotti per la pulizia e l'igiene personale (0,7 per cento) e manutenzione, riparazione e installazione di macchine e attrezzature (0,3 per cento). (Brb)