Messico: coronavirus, atterrato aereo con 211 respiratori dagli Usa

- È atterrato questa mattina a Città del Messico un aereo contenenti 211 respiratori per l'assistenza ai pazienti con Covid-19, frutto di una intesa del Messico e gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ricordando che l'aiuto è parte degli accordi stabiliti dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador e dall'omologo statunitense Donald Trump in una telefonata svolta il mese scorso. "Oggi è atterraro all'aeroporto di Toluca un volo della Fedex, con 44 contenitori e un totale di 211 ventilatori", ha detto Ebrard segnalando che si tratta di apparecchi fati in Svizzera, "di una delle marche migliori del mondo, la Hamilton". Il ministro ha ringraziato l'impresa con cui, ha detto, si è effettutato un accordo di acquisto diretto, "senza intermediari", ai "prezzi correnti". Nel dettaglio si parla di quattro modelli con prezzi che vanno da 16 mila a 24 mila dollari. A metà aprile il presidente messicano aveva reso nota l'intesa che avrebbe permesso l'arrivo di aiuti sanitari dagli Usa. Il capo dello stato aveva nell'occasione ricordato che la Casa Bianca aveva posto il veto alla vendita all'estero di apparecchiature mediche, facendo però un'eccezione nel caso di Messico e Canada. (segue) (Mec)