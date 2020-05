Messico: coronavirus, atterrato aereo con 211 respiratori dagli Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano, "facendo tesoro" delle esperienze maturate in altri paesi, ha adottato una strategia tutta orientata alla attenuazione della curva dei contagi, modulando le misure di isolamento sulle diverse fasi dell'emergenza, con l'obiettivo primario di non mandare in tilt le strutture ospedaliere. Uno sforzo costruito sulla consapevolezza che sarebbe stato comunque impossibile impedire l'epidemia e costringere il paese a lunghi mesi di inattività. Sin dall'ingresso nella "fase due", il 24 marzo, si è scelto di puntare più sulla promozione dei comportamenti "virtuosi" a partire dalle distanze fisiche interpersonali, più che sulla serrata totale. Pur congelando molte delle attività pubbliche e private non si è ricorsi al coprifuoco, misura cui il Messico “non crede”, non si sono chiuse le frontiere ma intensificati i controlli sanitari in porti e aeroporti e sconsigliati viaggi e rimpatri se non per motivi imprescindibili. (segue) (Mec)