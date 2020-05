Ungheria: parlamento adotta dichiarazione contraria alla Convenzione di Istanbul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto, un gruppo di parlamentari donne ha protestato contro il rifiuto della Convenzione in una conferenza stampa congiunta. Timea Szabo, capogruppo di Parbeszed, ha accusato il primo ministro, il presidente della Camera e il governo Fidesz-Kdnp di condurre una guerra contro il genere femminile, aggiungendo che non sarà più possibile proteggere efficacemente donne e bambini contro la violenza. Zita Gurmai, vice capogruppo dei socialisti, ha accusato il governo di mentire sostenendo che le istituzioni ungheresi avrebbero protetto ogni vittima della violenza domestica. Ha chiesto l'istituzione di un fondo di sostegno speciale per le vittime e l'adeguata formazione della polizia, nonché di più case di accoglienza. Agnes Vadai, della Coalizione democratica, ha invitato i suoi colleghi deputati a inviare nuovamente al parlamento la loro proposta di ratifica della convenzione. (Vap)