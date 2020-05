Credito: Villarosa (M5s), con Mediocredito centrale finanziamenti con in Svizzera e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa rende noto che "anche in Svizzera e nel Regno Unito sono ormai consolidate le iniziative volte ad erogare finanziamenti a famiglie ed imprese, garantiti da un Fondo pubblico ed erogati grazie alla collaborazione di enti creditizi sia privati che a partecipazione pubblica, quest’ultimi riescono a bilanciare le regole e le condizioni di mercato con l’interesse pubblico e le finalità di carattere sociale". In una nota l'esponente di governo in quota M5s spiega: "Tutte queste iniziative prevedono anche 'tranche' prive della valutazione del merito creditizio ed a fondo perduto. Lo schema dell’intervento non è più quindi una singolarità esclusiva del sistema bancario tedesco. Con il decreto legge in corso di approvazione - conclude Villarosa - stiamo lavorando per far partire questo progetto anche in Italia e l’iniziativa verrà gestita da Mediocredito centrale". (Com)