Francia: coronavirus, la portaelicotteri Mistral porterà aiuti all'isola di Mayotte

- La portaelicotteri anfibia Mistral della Marina militare francese, attiva nell'Oceano Indiano nell'ambito dell'operazione militare Resilience organizzata per far fronte all'emergenza coronavirus, porterà un carico da 500 tonnellate nell'isola di Mayotte, composto principalmente da derrate alimentari. E' quanto scrive il quotidiano francese "Le Parisien" spiegando che ieri, 4 maggio, la nave ha cominciato ad effettuare il carico nel porto de La Reunion. Oltre ai generi alimentari, il carico comprende prodotti sanitari, equipaggiamenti per telecomunicazioni e strumenti per l'edilizia. Il dipartimento dell'isola di Mayotte è stato duramente colpito dall'emergenza sanitaria, tanto da essere l'unico a rimanere in quarantena anche dopo l'11 maggio, data in cui la Francia comincerà l'uscita progressiva dal confinamento. (Frp)