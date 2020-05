Roma: Figliomeni (Fd'I), controlli su autolavaggi irregolari e frutterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli su autolavaggi irregolari e frutterie. A chiederli, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Sono tante le criticità riscontrate nel settore degli autolavaggi visto che alcune di queste attività, poste sotto palazzi adibiti ad abitazioni civili - dichiara Figliomeni - sono risultate molte volte irregolari come abbiamo spesso denunciato con atti presentati in Campidoglio e note alla Polizia locale, perché questi autolavaggi scaricano le acque sporche e relativi saponi dentro la fogna, senza alcun dispositivo di depurazione, quindi prive di filtro per le acque reflue industriali, in palese violazione della normativa ambientale. Per non parlare poi dell’inquinamento acustico legato alle immissioni sonore delle idropulitrici utilizzate, che causano rumori assordanti e insopportabili per i condomini dei palazzi". "Abbiamo presentato una nuova interrogazione - prosegue l'esponente Fd'I - perché questo fenomeno dell’apertura di autolavaggi fai da te continua a diffondersi creando problemi sia a chi gestisce autolavaggi a norma posti dentro le stazioni di servizio carburanti, sia all’impatto poco rispettoso dell’ambiente. Va sottolineato che queste attività illegali sono per lo più gestite da extracomunitari che violano le leggi italiane senza le prescritte autorizzazioni, come avviene del resto anche per le frutterie e minimarket, dove spesso sono state riscontrate dalle Forze dell’Ordine bilance falsate e occupazione di suolo pubblico irregolare, a causa dell’esposizione di montagne di cassette vuote e di prodotti ortofrutticoli sui marciapiedi, per non parlare della vendita di mascherine non a norma a prezzi non calmierati e con problemi evidenti di igiene. Auspichiamo un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale volto a reprimere gli illeciti di diversa natura, a tutela dell’ambiente, delle leggi italiane e della sacrosanta tranquillità dei cittadini". (Com)