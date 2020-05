Regno Unito: coronavirus, più di 55 mila decessi secondo nuovo modello del "The Times"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero più di 55 mila le persone sono morte nel Regno Unito a causa del coronavirus, secondo un modello creato per il quotidiano britannico "The Times" e basato su nuovi dati ufficiali, per cui il numero di decessi in Inghilterra e in Galles è leggermente diminuito tra il 20 e il 24 aprile. Il numero di morti nelle case di riposo ha però continuato ad aumentare. Usando un modello che confronta il numero di decessi giornalieri in ospedali con i "decessi in eccesso" avvenuti dall'inizio dell'epidemia, il "The Times" stima che 55.700 persone siano morte nel paese a causa del coronavirus. I dati riguardanti i decessi in eccesso sono stati forniti da istituti di statistica del Regno Unito. Questi dati si ottengono confrontando il numero di decessi registrati in una settimana con la media recente degli ultimi cinque anni. I numeri ufficiali dall'Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord mostrano un totale di 42.266 morti in eccesso fino al 20 di aprile. Il calcolo dei decessi in eccesso è considerato il modo migliore per ottenere un quadro della portata complessiva del virus. Il calcolo include anche i decessi che possono essere ricondotti alla pandemia di Covid-19, ma che non vedono il virus come causa sul certificato di morte. (Rel)