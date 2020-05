Roma: Zannola (Pd), su buoni spesa maggioranza M5s tra ritardi e numeri confusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritardi e confusione da parte del M5s sui buoni spesa a Roma. "Nell'odierna commissione politiche sociali sono stati raccontati i numeri della misura 'buono spesa' senza però riuscire a chiarire quante persone e famiglie ad oggi hanno ricevuto i buoni spesa tra le mani". Lo dichiara, in una nota, il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. "Ritardi, mancanza di coordinamento e inesattezze, tra domande lavorate e buoni spesa realmente consegnati continua ad esserci un cospicuo abisso. L'amministrazione Raggi oltre i roboanti annunci, ancora una volta, si mostra - aggiunge Zannola - impreparata ad erogare nei tempi necessari una misura così importante per molte persone che oggi vivono in condizioni di necessità. Evidentemente la sindaca Raggi si presta meglio alle sperimentazioni in cui si 'baratta' lavoro in cambio di cibo che a far arrivare a casa delle persone le risorse stanziate da Governo e Regione per le fasce di popolazione più debole della capitale. Delle 160.000 domande presentate, ad oggi, circa un terzo - sottolinea il consigliere Pd - è stato evaso dal dipartimento, ma i buoni effettivamenti arrivati nelle mani dei richiedenti sono poco più di 20 mila. La dimostrazione che le preoccupazioni da noi avanzate erano concrete. Ringraziamo chi negli uffici municipali e dipartimentali sta mettendo tutto il suo impegno, ma non possiamo non evidenziare un ritardo grave che rischia di alimentare la sofferenza e di diffondere rabbia tra le persone che attendono una risposta concreta. Governare con arroganza e presunzione non è un dispetto alle opposizioni, ma un danno enorme alla città, a chi la abita, a chi rischia di essere escluso", conclude Zannola. (Com)