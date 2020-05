Roma: Veloccia (Lega), colle Oppio inaccessibile per sporcizia e degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parchi hanno riaperto ieri, ma le condizioni di alcuni di questi sono subito finiti al centro della diatriba politica. Il capogruppo della Lega in I Municipio Marco Veloccia in una nota attacca. "Lo spettacolo si è palesato a molti romani alla riapertura dei parchi è stato alquanto deludente. In varie zone della città abbiamo potuto verificare un totale abbandono delle aree, rifiuti, erba alta, rami pericolanti e le solite panchine distrutte. Ci chiediamo cosa intendano i consiglieri della maggioranza quando dichiarano sui vari profili online 'i parchi di Roma sono perfettamente fruibili'. Vuote parole che non coincidono ai fatti. La verità è ben diversa, facciamo riferimento agli 84 milioni di euro destinati alla manutenzione dei parchi che sono ancora in cassa perché la giunta Raggi non ha provveduto ad investirli per tempo". Veloccia sottolinea poi la situazione del parco del colle Oppio: "Ci sono arrivate molte segnalazioni da parte di cittadini che a malincuore non hanno potuto esercitare il loro diritto a fare una passeggiata o a far giocare i bambini, perché la situazione nei vari parchi della città è troppo pericolosa anche per basso livello igienico sanitario è un rischio concreto, ci arrivano foto del parco del colle Oppio dove lo stato di abbandono va ben oltre i due mesi di lockdown. Ci chiediamo esattamente perché non si sia provveduto per tempo allo sfalcio dell'erba e alla manutenzione ordinaria dei parchi romani. Per la giunta Raggi l'emergenza Covid sta diventando una scusa per coprire la propria incapacità di gestire la Capitale", conclude il leghista. (Com)