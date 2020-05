Venezuela: Trump, situazione “non ha nulla a che fare con il nostro governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi che la situazione in Venezuela “non ha nulla a che fare con il nostro governo”. Le dichiarazioni di Trump, che ha parlato in un punto stampa alla Casa Bianca, seguono l’arresto in Venezuela di due cittadini statunitensi, accusati dalle autorità di Caracas di aver partecipato a un presunto tentativo di "invasione marittima” orchestrato dai governi di Colombia e Stati Uniti. In un discorso televisivo Maduro ha mostrato i passaporti dei cittadini Usa Airan Berry e Luke Denman. I due, secondo quanto dichiarato da Maduro, avrebbero confermato di lavorare per la società Usa di sevizi per la sicurezza Silvercorp. (segue) (Nys)