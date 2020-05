Venezuela: Trump, situazione “non ha nulla a che fare con il nostro governo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore della società ed ex membro delle forze speciali Usa, Jordan Goudreau, è apparso in un video diffuso sui social in cui insieme a un ex ufficiale venezuelano ha rivendicato il tentativo di invasione denunciato dal governo di Nicolas Maduro. “E’ stato lanciato un attacco dal confine della Colombia fin dentro il cuore di Caracas. Nostre unità sono state attivate nel sud, nell’est e nel ovest del Venezuela”, dichiara Goudreau. L’obiettivo del messaggio, afferma per parte sua l’ex ufficiale venezuelano, “è chiarire al popolo venezuelano che ci sono donne e uomini che stanno rischiando la vita per la libertà della nostra patria e dei prigionieri politici”. Nieto lancia quindi un appello alle forze armate venezuelane, chiedendo che si uniscano all’operazione “Gedeon”, il cui obiettivo è “la cattura del cartello di narcotrafficanti che dirige il paese”. Jordan Goudreau è un veterano della guerra in Iraq. (Nys)