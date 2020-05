Etiopia: Fronte liberazione Tigrè ignorerà rinvio elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf), il partito al governo della regione dei Tigrè, nel nord dell’Etiopia, ha annunciato l’intenzione di ignorare la decisione del governo di rinviare le elezioni parlamentari a causa dell’emergenza coronavirus e di voler proseguire con il processo elettorale. In una dichiarazione diffusa oggi, il Tplf ha invitato anche le altre regioni etiopi “che credono nell'autodeterminazione” a fare lo stesso. Il Tplf è uno dei partiti membri della coalizione del Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (Eprdf), al potere in Etiopia da 15 anni ma ormai dissolta dopo che gli altri membri – il Movimento democratico nazionale Amhara (Andm), l’Organizzazione democratica del popolo oromo e il Movimento democratico dei popoli del Sud Etiopia – si sono fusi per dare vita al nuovo Partito della prosperità voluto dal primo ministro Abiy Ahmed, primo premier di etnia oromo e premio Nobel per la pace 2019. Il Tplf accusa Ahmed di aver tentato di smantellare la Costituzione federale, che si basa sulla rappresentanza su base etnica, e minaccia di innescare una crisi politica e costituzionale se le elezioni non si terranno entro la scadenza dell’attuale governo, prevista per settembre. La Commissione elettorale, che alla fine di marzo ha annunciato il rinvio a data da destinarsi delle elezioni parlamentari in programma il prossimo 29 agosto a causa dell’emergenza Covid-19, ha da parte sua ribadito che qualsiasi tentativo di indire elezioni senza la sua autorizzazione sarebbe “incostituzionale e illegale”. (Res)