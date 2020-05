Roma: ok in assemblea capitolina a indirizzi per piano triennale su Ict

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea capitolina ha approvato con 27 voti favorevoli, 8 contrari e 6 astenuti la delibera a prima firma del presidente M5s della commissione per l'Innovazione tecnologica di Roma Capitale, Angelo Sturni, che detta indirizzi per un piano triennale in materia di Ict. La delibera detta le azioni da intraprendere nell’ambito del piano triennale Information communication technology (Ict) di Roma Capitale. L’obiettivo finale è quello di raggiungere la piena attuazione del codice dell’amministrazione digitale per realizzare un modello organizzativo che parta dall'istituzione di un tavolo tecnico tra le strutture competenti in materia di organizzazione e trasformazione digitale, volto a garantire l'integrazione e il coordinamento organizzativo tra strutture fisiche e ambienti e piattaforme digitali, nonché tra gli obiettivi della transizione digitale e gli impatti organizzativi dell'ente, anche attraverso una costante verifica e un adeguamento dinamico degli assetti. (segue) (Rer)