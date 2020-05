Roma: ok in assemblea capitolina a indirizzi per piano triennale su Ict (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo, secondo Sturni, "si arriverà alla creazione di una macrostruttura digitale costituita da ecosistemi digitali per l'esercizio di ciascuna delle funzioni e delle competenze amministrative centrali e periferiche. Gli aggiornamenti del regolamento dei procedimenti amministrativi dovranno tenere conto della loro digitalizzazione e/o automatizzazione e del necessario coordinamento con il piano triennale Ict di Roma Capitale. Tale delibera - conclude Sturni - è un ulteriore tassello che poniamo all'interno di Roma Capitale in materia di innovazione e futuro tenendo conto delle attività in corso da parte della giunta volte al consolidamento dello smart working per i dipendenti capitolini". (Rer)