Trasporti: De Priamo (Fd'I), è disastro Atac, 75 mezzi fermi, record negativo nella storia

- Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia, in una nota dichiara: "In soli due giorni il tpl Romano raggiunge il suo apice negativo di sempre". "Ai 45 filobus della tratta Eur Tor de Cenci che si sono fermati per scadenza dell'appalto di manutenzione - spiega De Priamo - si aggiungono i 91 mezzi a metano acquistati a caro prezzo da Roma Capitale che sono stati richiamati per difetto di fabbrica. Abbiamo presentato due interrogazioni su queste vicende per chiedere come sia stato possibile determinare un simile disservizio e sapere in particolare sui mezzi a metano quali sono i difetti di fabbrica e se si sono esposti lavoratori ed utenti a rischio. È una vicenda gravissima oltre che una figura pessima per la giunta pentastellata che aveva recmalizzato la nuova linea filobus e i mezzi a metano, esibiti come un trofeo in lungo ed in largo. Di questo passo ci aspettiamo che l'Assessore Calabrese voglia sostituire i bus ecologici ritirati dalla strada con i monopattini", conclude. (Com)