Coronavirus: Fratoianni (Leu), follia nave ospedale in Friuli-Venezia Giulia proposta da Fedriga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, interviene con un post su Facebook a proposito della proposta del governatore del Friuli-Venezia Giulia di una nave ospedale anti Covid-19. "Alla destra non è bastata - scrive Fratoianni - la follia della nave per i pazienti Covid nella Liguria di Toti, con tutto il suo carico di dubbi e soldi gettati al vento. La medesima grande idea è arrivata anche in Friuli Venezia Giulia, per mano dell'ineffabile Fedriga e del suo assessore alla sanità, Riccardo Riccardi. Una nave che dovrebbe ospitare pazienti anziani, ospiti delle Rsa, colpiti da Covid19. Ve li immaginate gli anziani negli spazi angusti di una nave, magari con difficoltà di deambulazione?". (segue) (Com)