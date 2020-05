Coronavirus: Fratoianni (Leu), follia nave ospedale in Friuli-Venezia Giulia proposta da Fedriga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nave d'oro, direi - prosegue l'esponente di Liberi e uguali -. I costi ammonterebbero a 1,2 milioni di euro al mese: 700 mila per l'affitto della nave e 500 mila per il personale. La firma sull'operazione è la stessa che in Liguria. A fornire la nave d'oro sarà Grandi navi veloci della famiglia Aponte, che ha anche la compagnia Msc, in ottimi rapporti economici con Fincanteri, il cui amministratore delegato, Giuseppe Bono è anche presidente di Confindustria friulana. E ciò che sconcerta ancora di più - prosegue - è che per il personale infermieristico la regione Friuli Venezia Giulia si è rivolta ad una cooperativa molto chiacchierata, prevedendo oltre a infermieri e operatori sanitari, anche le badanti 'con esperienza'. Quale esperienza? - si chiede - Quella di sostituire gli operatori sanitari e magari anche gli infermieri?". Per Fratoianni, "tutto questo è terribile. Uno spreco inutile e dispendioso di soldi pubblici, senza alcuna finalità chiara e accertata. Abbiamo presentato - conclude - un'interrogazione al governo, perché si fermino queste pericolose azioni che non tutelano né gli ammalati, né i soldi pubblici". (Com)