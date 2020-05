Coronavirus: Anelli (Lega), dal Pd solo critiche e mai risultati concreti per la Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I consiglieri del PD, anziché rivolgere le loro critiche e sollecitazioni sempre nei confronti di Regione Lombardia non potrebbero, per una volta, invitare il loro governo a provvedimenti concreti anche nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuale?". Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, replica ai consiglieri PD Matteo Piloni e Gigi Ponti che chiedono alla Regione di provvedere all'acquisto di guanti oltre a quello delle mascherine. "Da giorni la Regione è impegnata in un'opera di distribuzione gratuita di mascherine, prima a favore degli operatori del Trasporto Pubblico Locale, e ora anche degli utenti presso le Stazioni ferroviarie lombarde. Per il PD è l'occasione di rimarcare l'esigenza di distribuire anche i guanti. Una necessità condivisibile ma la mia domanda è questa: il loro governo dov'è? Mi pare evidente che lo Stato sia assente anche in queste situazioni. Sarebbe più utile che i partiti di governo, che al Pirellone sono all'opposizione, si dessero da fare per portare a casa qualche risultato concreto anziché spendere tutto il loro tempo nel fare rilievi all'operato di Regione Lombardia". (Com)